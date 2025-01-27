Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЗМІ та Київську обласну прокуратуру.

Важливо Голова РДА Володимир Майбоженко в'їхав у пішоходів: все, що відомо про п'яну ДТП в Броварах

Яке рішення виніс суд

Броварський суд виніс вирок у справі про п'яну ДТП, яку влаштував Майбоженко. Так, суддя повідомила, що колишнього очільника Броварської РДА оштрафують на 34 тисячі гривень.

Також колишнього посадовця позбавлять права керувати автомобілем строком на 3 роки. Майбоженко також зобов'язаний сплатити 31 432 гривні на судові експертизи та інші судові витрати.

Крім того, суд вирішив повернути Майбоженку його автівку марки Volvo, яка зберігалася на штрафмайданчику після вчинення ДТП.

У суді оголосили вирок у справі Майбоженка: дивіться відео

Прокуратура буде оскаржувати рішення

У прокуратурі повідомили, що будуть подавати апеляцію щодо рішення Броварського міськрайонного суду. Цей вирок є угодою про "примирення між ексголовою Броварської РДА та потерпілими", однак у Київській обласній прокуратурі не погоджуються з рішення.

Київська обласна прокуратура не погоджується з рішенням Броварського міськрайонного суду та наполягатиме на скасуванні вироку у справі щодо ексголови Броварської РДА, який у квітні 2024 року перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, в тому числі малолітню дитину, у місті Бровари,

– наголосили у прокуратурі.

У прокуратурі наголосили, що адвокат Майбоженка повідомив про угоду про "примирення", однак сторона звинувачення наголосила на неможливості укладання подібної угоди. Прокурор наголосив, що таке "примирення" не відповідає угоді інтересам суспільства та вимогам Кримінального кодексу України. Крім того, суд не додав до справи факт того, що не було жодних пом'якшувальних обставин з боку обвинуваченого.

"Процесуальним керівником у зв'язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено. Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції", – наголосили у прокуратурі.