Об инциденте сообщил секретарь Богдан Шевчук в Facebook. Ситуацию 24 Каналу прокомментировали в полиции Киевской области.

Смотрите также "Трогал" пациентку за грудь: в Броварах разгорелся скандал с гинекологом, полиция начала проверку

Что известно об инциденте?

Богдан Шевчук заявил об "инциденте" с городским головой Василькова Натальей Баласинович в городском совете. Он произошел во время выполнения служебных обязанностей.

По словам секретаря Васильковского горсовета, в результате происшествия он получил травмы и его госпитализировали.

Врачи продолжают наблюдение за моим состоянием, ведь последствия для здоровья оказались серьезными,

– написал Шевчук.

Секретарь отметил, что конфликт решается в рамках закона, а также продолжается официальное расследование. Шевчук заверил, что сотрудничает с правоохранителями и предоставляет все необходимые показания.

В полиции Киевщины в комментарии 24 Каналу рассказали, что сейчас сведения об инциденте внесены в единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовного преступления и других событиях. Проверка фактов, по данным правоохранителей, продолжается.

24 Канал пытается взять комментарий у городского головы Василькова.

Последние новости об избиении