Путину уже доложили о смерти Навального, а его команда еще "не в курсе"
Сегодня 16 февраля пропагандистские СМИ сообщили, что в российской колонии умер Алексей Навальный. У Путина уже подтвердили эту новость, а вот команда оппозиционера говорит, что до сих пор не имеют подтверждений.
Как пишут росСМИ, политик Алексей Навальный умер в результате отрыва тромба.
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Глава Кремля уже все знает
Как заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков главе Кремля уже доложили о смерти Навального.
Президенту доложили. Сейчас принимают те решения, которые должны принимать в такой ситуации. Больше мне не, что сказать,
– так отреагировал Песков на вопрос медиа.
Адвокат Навального летит в Харп
Между тем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что пока у них нет подтверждений его смерти. Она сообщила, что адвокат оппозиционера вылетает в поселок Харп, где тот отбывал наказание. Кроме того, Ярмыш добавила, что как только что-то им станет известно, они обязательно поделятся этими новостями.
Также адвокат Навального рассказал, что встречался со своим подзащитным в среду и тот чувствовал себя хорошо.
Смерть Навального: что известно
- 16 февраля днем пропагандистские СМИ распространили сообщение о смерти Навального в колонии. Они ссылаются на Федеральную службу исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, где содержали Навального.
- Как пишут издания, политик умер во время прогулки. Ему внезапно стало плохо. Он потерял сознание. Реанимационные мероприятия не помогли.
- В Офисе президента отреагировали на это событие. Глава ОП Андрей Ермак напомнил, что Путин боится конкуренции. "Все, кто призывает к переговорам, должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает – сила", – подчеркнул чиновник.
- Кроме того, появилась уже реакция ЕС. Там особо не удивились. В частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что за эту смерть отвечает российский репрессивный режим. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь сказал, что все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы.