Путіну вже доповіли про смерть Навального, а його команда ще "не в курсі"
Сьогодні, 16 лютого, пропагандистські ЗМІ повідомили, що в російській колонії помер Олексій Навальний. У Путіна вже підтвердили цю новину, а ось команда опозиціонера каже, що досі не має про це підтверджень.
Як пишуть росЗМІ, політик Олексій Навальний помер внаслідок відриву тромбу.
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Очільник Кремля вже все знає
Як заявив прессекретар російського диктатора Дмитрій Пєсков, очільнику Кремля вже доповіли про смерть Навального.
Президенту доповіли. Зараз приймають ті рішення, які повинні ухвалювати у такій ситуації. Більше мені нема що сказати,
– так відреагував Пєсков на запитання медіа.
Адвокат Навального летить у Харп
Тим часом прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що наразі в команди опозиціонера немає підтверджень його смерті. Вона повідомила, що його адвокат вилітає в селище Харп, де той відбував покарання. Крім того, Ярмиш додала, що тільки-но щось про це стане відомо, команда обов'язково поділиться цими новинами.
Також адвокат Навального розповів, що зустрічався зі своїм підзахисним у середу, і той почувався добре.
Смерть Навального: що відомо
- 16 лютого вдень пропагандистські ЗМІ поширили повідомлення про смерть Навального у колонії. Вони посилаються на Федеральну службу виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому округу, де утримували Навального.
- Як пишуть видання, політик помер під час прогулянки. Йому раптово стало погано. Він втратив свідомість. Реанімаційні заходи не допомогли.
- В Офісі Президента відреагували на цю подію. Глава ОП Андрій Єрмак нагадав, що Путін боїться конкуренції. "Усі, хто закликає до перемовин, мають зрозуміти, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку він розуміє, – сила", – наголосив посадовець.
- Крім того, з'явилася вже реакція ЄС. Там особливо не здивувалися. Зокрема, голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що за цю смерть відповідає російський репресивний режим. Генсек НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою сказав, що всі факти довкола смерті Навального мають бути встановлені, а Росія повинна відповісти на серйозні питання.