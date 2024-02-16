Путіну вже доповіли про смерть Навального, а його команда ще "не в курсі"

Сьогодні, 16 лютого, пропагандистські ЗМІ повідомили, що в російській колонії помер Олексій Навальний. У Путіна вже підтвердили цю новину, а ось команда опозиціонера каже, що досі не має про це підтверджень.

Як пишуть росЗМІ, політик Олексій Навальний помер внаслідок відриву тромбу.

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Очільник Кремля вже все знає

Як заявив прессекретар російського диктатора Дмитрій Пєсков, очільнику Кремля вже доповіли про смерть Навального.

Президенту доповіли. Зараз приймають ті рішення, які повинні ухвалювати у такій ситуації. Більше мені нема що сказати,

– так відреагував Пєсков на запитання медіа.

Адвокат Навального летить у Харп

Тим часом прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що наразі в команди опозиціонера немає підтверджень його смерті. Вона повідомила, що його адвокат вилітає в селище Харп, де той відбував покарання. Крім того, Ярмиш додала, що тільки-но щось про це стане відомо, команда обов'язково поділиться цими новинами.

Також адвокат Навального розповів, що зустрічався зі своїм підзахисним у середу, і той почувався добре.

Смерть Навального: що відомо