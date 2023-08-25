Так, деякі з ворогів Путіна, серед яких журналісти та опозиційні політики, померли або захворіли за підозрілих обставин після того, як виступили проти воєнного злочинця.

До речі Версія з двійником, помста Путіна і що чекає на ПВК "Вагнер": як світ реагує на смерть Пригожина

Зверніть увагу! Що показала експертиза тіла Пригожина, чи причетний Путін і що буде з "вагнерами" – у нашому телеграмі.

Загибель Євгенія Пригожина

Євгеній Пригожин — засновник та ватажок ПВК "Вагнера" – давній союзник Путіна, що став ворогом. Ймовірно, він загинув разом з членами екіпажу та іншими пасажирами на борту під час авіакатастрофи 23 серпня.

У четвер російський диктатор, здається, хвалив Пригожина, але офіційно не підтвердив його смерть.

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що за попередніми оцінками, швидше за все, ватажка бойовиків вбили. Тим часом американський генерал Марк Міллі наголосив, що спецслужбам може знадобитися час, аби підтвердити загибель Пригожина.

Чому розбився бізнес-джет "Embraer Legacy 600", поки що достеменно невідомо. За словами американських чиновників, знайомих з попередньою оцінкою, представники розвідки США розглядають можливість того, що літак впав після вибуху на борту. У Вашингтону наразі немає відомостей, які б вказували, що його збили ракетою "земля — повітря".

Тим часом Кремль не поспішив розвіяти підозри серед еліти країни-терориста, що за авіакатастрофою стоїть сам Путін. Зауважимо, що після провального заколоту, почали виникати припущення, що ж станеться з Пригожиним.

Невипадково світ одразу дивиться на Кремль, коли знеславлена колишня довірена особа Путіна раптово буквально падає з неба через два місяці після спроби заколоту,

— заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Раптова хвороба й ув'язнення Олексія Навального

Так званий "опозиціонер" Олексій Навальний був одним із найвідвертіших критиків Кремля. Три роки тому він сів на борт літака в аеропорту Сибіру і захворів.

Пізніше Німеччина заявила, що має "однозначні" докази того, що його отруїли нервово-паралітичною речовиною, схожою на "Новачок". Йдеться про клас хімічної зброї, розроблений у СРСР.

Навального терміново доставили на лікування в Берлін. Він провів 24 дні в реанімації, а через тиждень був виписаний зі стаціонару.

Його заарештували одразу після повернення до Росії в січні 2021 року. У серпні 2023-го Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Олексій Навальний / AP

Отруєння Сергія Скрипаля

У 2018 році колишнього подвійного агента, ексофіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дорослу доньку Юлію знайшли на лавці в парку на півдні Англії.

Вони одужали, але через кілька місяців 44-річна британська громадянка Доун Стерджесс померла. Її хлопець захворів після того, як розпилив викинутий флакон парфумів, який, як виявилося, містив отруту.

Британські слідчі ідентифікували "Новачок", а Bellingcat вперше ідентифікував ймовірних виконавців як двох співробітників російської військової розвідки ГРУ – Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.

Скрипаль був високопоставленим шпигуном, якого ув'язнили в Росії у 2006 році після того, як його засудили за передачу імен таємних офіцерів російської розвідки британській службі зовнішньої розвідки MI6. Він був звільнений в результаті обміну полоненими у 2010-му, з того часу проживає в Британії.

Сергій Скрипаль / Фото росЗМІ

Ув'язнення Володимира Кара-Мурзи

У квітні головного критика Путіна Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років в'язниці, звинувативши в поширенні "фейків" про російську армію, участі у діяльності "небажаної організації" та державній зраді.

Кара-Мурза – давній опозиційний політик, історик і активіст. Він писав статті для The Washington Post та був одним із небагатьох критиків Кремля, які жили в Росії, коли окупанти повномасштабно вторглися в Україну.

Дружина, яка зараз проживає в США, каже, що Кремль отруїв її чоловіка вперше у 2015 році і ще раз уже у 2017-му. Обидва рази Кара-Мурзу госпіталізували. Він був у комі. Тим часом у Кремлі свою причетність, звичайно ж, заперечували.

Володимир Кара-Мурза / Фото з росЗМІ

Смертельне отруєння Олександра Литвиненка

Колишній працівник російських спецслужб Олександр Литвиненко був у барі елітного лондонського готелю, коли його отруїли наприкінці 2006 року. Помираючи, він звинуватив у своєму вбивстві Путіна.

У 2016 році, через десять років після смерті Литвиненка, британське розслідування виявило, що він, ймовірно, мав рацію. Тодішній прем'єр Девід Кемерон назвав висновок розслідування про "спонсороване державою" вбивство "абсолютно жахливим".

Зауважимо, що у вересні 2021 Європейський суд з прав людини визнав, що Москва відповідальна за вбивство Литвиненка.

Олександр Литвиненко / росЗМІ

Анну Політковську застрелили на порозі власної квартири

Журналістка-розслідувач Анна Політковська була смертельно застрелена на порозі своєї московської квартири у 2006 році. Раніше вона розлютила Кремль своїм висвітленням "зловживань російських і промосковських чеченських сил, які воюють проти чеченських сепаратистів", зазначили у WP.

Додали, що у 2004 році Політковська захворіла після того, як випила чашку чаю. Вона заявила, що Путін наказав отруїти її, щоб не дати звітувати. Журналістка продовжувала висвітлювати лідера Росії та його союзників, попри неодноразові погрози на її адресу.

У 2014 році п'ятеро чоловіків були засуджені за її вбивство, хоча нікого не звинуватили в замовності.

Анна Політковська / росЗМІ

Бориса Нємцова вбили в центрі Москви

Політик і критик Путіна Борис Нємцов був найвідомішим опозиційним лідером у Росії. Його застрелили у 2015 році, коли йшов мостом у центрі Москви. У Кремлі причетність до вбивства заперечують.

Журналісти зазначили, що Нємцов був видатною фігурою в пострадянській російській політиці та архітектором повороту країни до капіталізму. На момент смерті він працював над репортажем, який, за його словами, кинув виклик лінії Кремля та показував російських солдатів, які воюють разом з проросійськими силами на Сході України.

Борис Нємцов / росЗМІ