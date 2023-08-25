Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Тим часом у Пентагоні припустили, що Пригожин, швидше за все, був убитий.

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До речі, що показала експертиза тіла Прігожина, чи причетний Путін і що буде з "вагнерами" – у нашому телеграмі.

США не мають стосунку до падіння літака Пригожина

Міллі зазначив, що може пройти деякий час, перш ніж західні спецслужби зможуть з упевненістю сказати, чи був Пригожин на борту літака, який розбився в Росії. Також додав, навіть якщо російська влада не розповіла про те, що насправді сталося, сподівається, що правда розкриється.

Навіть у подібних речах ви врешті-решт це зрозумієте… Я можу вас запевнити, що, наскільки мені відомо, Сполучені Штати не мають жодного відношення до цього,

– підкреслив Міллі.

Також додав, якщо Пригожин справді мертвий, це матиме наслідки в усьому світі в місцях, де є війська ПВК "Вагнера".

"Якщо керівництво "Вагнера" ​​раптово буде вбито, ефект буде. Що це за вплив, я ще не знаю", – додав генерал.

Також Міллі зазначив, що Пригожин перешкоджав зусиллям США в Україні, Сирії та Західній Африці та діяв "суперечливо в інтересах США".

Як Байден, так і американський генерал сказав, що його не здивувала новина про раптове падіння літака Пригожина.

Пригожин, ймовірно, був у певній мірі ризику через заколот, який стався два місяці тому,

— сказав генерал Міллі.

"Швидше за все, Пригожина вбили"

Міноборони США наразі не готове підтвердити загибель Пригожина. Втім, за попередніми оцінками, його вбили. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

За словами американських та інших західних офіційних осіб, знайомих з попередньою оцінкою, представники розвідки США розглядають можливість того, що літак розбився після вибуху на борту, вбивши всіх пасажирів.

Наша початкова оцінка полягає в тому, що, швидше за все, Пригожина вбили,

– заявив Патрік Райдер.

Також додав, що оборонне відомство спирається не на офіційну російську інформацію, це випливає "з цілої низки факторів". Водночас за даними Вашингтона, немає відомостей, які б вказували, що літак збили ракетою "земля — повітря".

Ми вважаємо цю інформацію неточною,

— сказав речник Пентагону.

Офіційні особи зазначали, що вибух міг бути спричинений бомбою чи іншим пристроєм, встановленим у літак, хоча також вивчаються й інші можливості, як-от фальсифіковане паливо.

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