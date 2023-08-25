Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Между тем, в Пентагоне предположили, что Пригожин, скорее всего, был убит.

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США не имеют отношения к падению самолета Пригожина

Милли отметил, что может пройти некоторое время, прежде чем западные спецслужбы смогут с уверенностью сказать, был ли Пригожин на борту разбившегося в России самолета. Также добавил, даже если российские власти не рассказали о том, что на самом деле произошло, надеется, что правда раскроется.

Даже в подобных вещах вы в конце концов поймете… Я могу вас заверить, что, насколько мне известно, Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому,

– подчеркнул Милли.

Также добавил, что если Пригожин действительно мертв, это будет иметь последствия во всем мире в местах, где есть войска ЧВК "Вагнера".

"Если руководство "Вагнера" ​​внезапно будет убито, эффект будет. Что это за влияние, я еще не знаю", – добавил генерал.

Также Милли отметил, что Пригожин мешал усилиям США в Украине, Сирии и Западной Африке и действовал "противоречиво в интересах США".

Как Байден, так и американский генерал сказал, что его не удивила новость о внезапном падении самолета.

Пригожин, вероятно, был в определенной степени риска из-за мятежа, произошедшего два месяца назад,

– сказал генерал Милли.

"Скорее всего, Пригожин был убит"

По словам американских и других западных официальных лиц, знакомых с предварительной оценкой, представители разведки США рассматривают возможность того, что самолет разбился после взрыва на борту, убив всех пассажиров.

Наша первоначальная оценка состоит в том, что, скорее всего, Пригожина убили,

– заявил Патрик Райдер.

Также добавил, что оборонное ведомство опирается не на официальную российскую информацию, это следует "из целого ряда факторов". В то же время по данным Вашингтона, нет сведений, указывающих, что самолет сбили ракетой "земля — воздух".

Мы считаем эту информацию неточной,

– сказал спикер Пентагона.

Официальные лица отмечали, что взрыв мог быть вызван бомбой или другим устройством, установленным в самолет, хотя также изучаются и другие возможности, такие как фальсифицированное топливо.

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