Не из нефти и газа: экономист сказал, откуда на самом деле Кремль берет деньги на войну
- Экономист Сергей Фурса утверждает, что только 20% доходов России происходят от нефтегазового сектора, а остальные 80% формируются из других источников, в частности резервы, накопленные за 30 лет.
- Российский бюджет в значительной степени зависит от НДС и потребительских нужд, но из-за санкций и экономического кризиса финансовые возможности граждан снижаются, что влияет на экономику.
В Кремле сейчас серьезный экономический кризис из-за длительной войны против Украины и санкций, которые вводит мир в ответ на это. Россия, как государство с большими энергетическими ресурсами, использует их, чтобы пополнять свой бюджет, однако оказалось, что нефть и газ является не основным ресурсом, который способствует этому.
Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что мифом является то, что война России против Украины финансируется продажей российских энергоресурсов. Ее нефтегазовые доходы составляют лишь 20%.
Откуда на самом деле Россия берет деньги на войну?
Сергей Фурса отметил, что остальные 80% российской экономики – это другие доходы, которые подпитывались всеми резервами, которые были накоплены за 30 лет продажи дорогой нефти.
Поэтому текущая цена на нефть (которая сейчас снизилась – 24 Канал), конечно, влияет на доходы российского бюджета, но не существенно. Россия уже не бензоколонка. В 2026 году это снова не исправится, потому что им надо "жечь" деньги на войну. Это будут деньги, которые россияне фактически печатают, или забирают из банков,
– сказал он.
Экономист считает, что, учитывая западные санкции, снижение российских доходов от продажи нефти имеют частичное влияние на способности страны-агрессора вести войну, однако не столь весомый, как кажется или хотелось бы.
Бюджет России, как и любой другой страны, формирует НДС, то есть потребительские нужды граждан. Однако в России финансовые возможности людей сейчас снижаются, что влияет на возможности покупать.
Сергей Фурса добавил, что российское потребление напрямую зависит от динамики экономики и того, сколько "сожгут" новых денег и какой будет инфляция.
Какие у России экономические проблемы?
В России уменьшаются доходы от продажи нефти, которые Кремль использует для продолжения войны в Украине. На это повлияли санкции США против энергетических компаний страны-агрессора.
Российский бизнес переживает трудные времена. Многие компании могут значительно сократить персонал и снизить зарплаты. Кроме того, они готовятся перевести определенные процессы работы в автоматизированный режим, чтобы уменьшить расходы на человеческий труд.
Россия не выполнила план сбора налогов. Известно о недостатке 5 триллионов рублей. На это повлияли санкции и замедление доходов.