19 сентября, 08:30
В Киеве из-за обстрелов возможны перебои с оплатой билетов в скоростном трамвае и фуникулере

София Рожик
Основные тезисы
  • В Киеве из-за ночного обстрела возможны проблемы с оплатой билетов в скоростном трамвае и фуникулере из-за повреждения телекоммуникационной сети КП "Киевпастранс".

В ночь на 19 сентября Россия атаковала Киев. Из-за этого возможны перебои с оплатой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

Почему не работает оплата в скоростном трамвае Киева?

В КГВА сообщили, что из-за обстрела поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпастранс".

Поэтому официальный сайт предприятия также временно не работает.

Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев,
– отметили в КГВА.

Работы над оперативным восстановлением стабильного функционирования сервисов уже ведутся.

Что известно об обстреле Киева?

  • Взрывы в Киеве начали раздавались вскоре после полуночи. Сообщалось, что ПВО работала по российским беспилотникам.

  • Падение обломков сбитого БпЛА произошло на нескольких локациях. Первым пострадал Соломенский район.

  • Впоследствии стало известно, что обломки упали на проезжую часть в Шевченковском районе, где повреждена троллейбусная сеть.