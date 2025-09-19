В ночь на 19 сентября Россия атаковала Киев. Из-за этого возможны перебои с оплатой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА. Смотрите также Россия обустроила пусковую площадку "Шахедов" вблизи Украины, – OSINT Почему не работает оплата в скоростном трамвае Киева? В КГВА сообщили, что из-за обстрела поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпастранс". Поэтому официальный сайт предприятия также временно не работает. Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев,

– отметили в КГВА. Работы над оперативным восстановлением стабильного функционирования сервисов уже ведутся. Что известно об обстреле Киева? Взрывы в Киеве начали раздавались вскоре после полуночи. Сообщалось, что ПВО работала по российским беспилотникам.

Падение обломков сбитого БпЛА произошло на нескольких локациях. Первым пострадал Соломенский район.

Впоследствии стало известно, что обломки упали на проезжую часть в Шевченковском районе, где повреждена троллейбусная сеть.