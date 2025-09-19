У ніч на 19 вересня Росія атакувала Київ. Через це можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї й фунікулері.

Чому не працює оплата у швидкісному трамваї Києва?

У КМВА повідомили, що через обстріл пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс".

Через це офіційний сайт підприємства також тимчасово не працює.

Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв,

Роботи над оперативним відновленням стабільного функціонування сервісів уже ведуться.

Що відомо про обстріл Києва?