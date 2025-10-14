Вечером 14 октября в столице Украины внезапно исчез свет. В Киеве также зафиксировал проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевводоканал.

Что известно о проблемах с водоснабжением в столице?

В связи с повышенной нагрузкой на энергосистему из-за увеличения электропотребления в Киеве проводят работы на энергообъекте.

Потребители правого берега города сейчас получают водоснабжение в режиме пониженного давления,

– сообщили в водоканале.

Известно, что часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно находится без электроснабжения.

В свою очередь, электрики выполняют необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам.