Увечері 14 жовтня в столиці України раптово зникло світло. У Києві також зафіксувал проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київводоканал.

Що відомо про проблеми з водопостачанням у столиці?

У зв'язку з підвищеним навантаженням на енергосистему через збільшення електроспоживання в Києві проводять роботи на енергообʼєкті.

Споживачі правого берега міста наразі отримують водопостачання в режимі пониженого тиску,

– повідомили у водоканалі.