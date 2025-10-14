Укр Рус
14 жовтня, 21:55
Не лише світло: у жителів Києва частково зникла вода

Тимур Єремьянц

Увечері 14 жовтня в столиці України раптово зникло світло. У Києві також зафіксувал проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київводоканал.

Що відомо про проблеми з водопостачанням у столиці?

У зв'язку з підвищеним навантаженням на енергосистему через збільшення електроспоживання в Києві проводять роботи на енергообʼєкті.

Споживачі правого берега міста наразі отримують водопостачання в режимі пониженого тиску,
– повідомили у водоканалі. 

 