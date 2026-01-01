"Защищенная" часть нефтебазы в Ярославской области России значительно разрушена: спутниковые снимки

В ночь на 31 декабря украинские дроны атаковали крупную нефтебазу Росрезерва в городе Рыбинск. После этого в соцсетях появились десятки видео с масштабным пожаром в районе нефтебазы, который был виден за километры от эпицентра.

Впоследствии в сети показали спутниковые снимки по состоянию на 1 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Какие последствия атаки на нефтебазу в Ярославской области?

По данным NV, речь идет о кадрах спутникового проекта, который не предусматривает детальное изображение и предназначен для сельскохозяйственного мониторинга. Однако даже эти снимки малого разрешения дают возможность проанализировать детали атаки.



В результате атаки значительно разрушена "защищенная" часть нефтебазы в Ярославской области России / Фото NV

Отмечается, что до 1 января пожар на нефтебазе удалось потушить. Однако можно определить, что эпицентром поражения стал юго-западный участок. Вероятно, уничтожено по меньшей мере два больших резервуара.

Атакована именно та часть нефтебазы, которую россияне пытались защитить дополнительными сооружениями еще с 2024 года. Речь идет о металлическом каркасе и сетке, что должны были заставить дроны детонировать на расстоянии от резервуаров. Эта защита использовалась также для охраны бронетехники от дронов на фронте.



Вид защитных сооружений на НПЗ / Фото "Мариуполь Сопротивление"

По состоянию на июнь 2025 года вся западная часть нефтебазы была "зашита" соответствующей защитой, что подтверждали спутниковые снимки. Именно эти "защищенные" резервуары по итогу и были уничтожены в ночь на 31 декабря.

Что известно об атаке на Россию: коротко о главном