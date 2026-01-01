"Захищена" частина нафтобази в Ярославській області Росії значно зруйнована: супутникові знімки

У ніч на 31 грудня українські дрони атакували велику нафтобазу Росрезерву в місті Рибінськ. Після цього у соцмережах з’явилися десятки відео з масштабною пожежею в районі нафтобази, яку було видно за кілометри від епіцентру.

Згодом у мережі показали супутникові знімки станом на 1 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Які наслідки атаки на нафтобазу в Ярославській області?

За даними NV, йдеться про кадри супутникового проєкту, який не передбачає детальне зображення та призначений для сільськогосподарського моніторингу. Проте навіть ці знімки малої роздільної якості дають можливість проаналізувати деталі атаки.



Внаслідок атаки значно зруйнована "захищена" частина нафтобази в Ярославській області Росії / Фото NV

Зазначається, що до 1 січня пожежу на нафтобазі вдалося загасити. Проте можна визначити, що епіцентром ураження стала південно-західна ділянка. Ймовірно, знищено щонайменше два великих резервуари.

Атакована саме та частина нафтобази, яку росіяни намагалися захистити додатковими спорудами ще з 2024 року. Мова йде про металевий каркас та сітку, що мали змусити дрони детонувати на відстані від резервуарів. Цей захист використовувався також для охорони бронетехніки від дронів на фронті.



Вигляд захисних споруд на НПЗ / Фото "Маріуполь Спротив"

Станом на червень 2025 року уся західна частина нафтобази була "зашита" відповідним захистом, що підтверджували супутникові знімки. Саме ці "захищені" резервуари за підсумком і були знищені в ніч проти 31 грудня.

Що відомо про атаку на Росію: коротко про головне