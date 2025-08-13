Обеспечивает нефтью 2 нефтепровода: в Генштабе рассказали детали об ударе по "Унече" на Брянщине
- В ночь на 13 августа поражена нефтеперекачивающая станция в Брянской области России.
- В Генштабе ВСУ рассказали детали удара и последствий по "Унече" на Брянщине.
В ночь на 13 августа был поражен стратегический объект врага. В частности, дроны ударили по нефтеперекачивающей станции в Брянской области России.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что известно о поражении нефтеперекачивающей станции в России?
В Генштабе рассказали, что в ночь на 13 августа подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем ВСУ, ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ряд важных объектов врага.
В частности, в Брянской области России поражены нефтеперекачивающая станция "Унеча", задействованную в обеспечении армии захватчиков. Зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, как указывают в Генштабе, есть данные о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов.
"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 миллионов тонн сырья.
Сейчас подробная информация о последствиях поражения уточняется.
В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал армии агрессора, обеспечение горюче-смазочными материалами захватнической армии и заставить Россию прекратить войну против Украины.