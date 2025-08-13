У ніч на 13 серпня було уражено стратегічний об'єкт ворога. Зокрема, дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції в Брянській області Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також У Брянській області дрони атакували ключовий вузол нафтопроводу "Дружба"

Що відомо про ураження нафтоперекачувальної станції в Росії?

В Генштабі розповіли, що в ніч проти 13 серпня підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили низку важливих об'єктів ворога.

Зокрема, у Брянській області Росії уражено нафтоперекачувальну станцію "Унеча", залучену у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції,

– ідеться в повідомленні.

Крім цього, як вказують в Генштабі, є дані про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

"Унеча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тонн сировини.

Наразі детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

В Генштабі наголошують, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал армії агресора, забезпечення пально-мастильними матеріалами загарбницької армії та змусити Росію припинити війну проти України.