В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вместе с другими бойцами Сил обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что произошло на нефтеперекачивающей станции "Никольское"?

Ночью украинские дроны работали по промышленным объектам в России. Под атаку попала нефтеперекачивающая станция "Никольское", расположенная в Тамбовской области. После попадания на объекте вспыхнул пожар.

Удар полностью остановил перекачку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

В Генштабе рассказывают, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" – это часть экономической инфраструктуры России. Она в частности обеспечивает российские оккупационные войска.

Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала рф с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины,

– отметили в военном ведомстве.

Заметим! Магистральная сеть нефтепроводов "Дружба" транспортирует нефть на 9 тысяч километров. Ежегодно по сети перекачивается 60 миллионов тонн сырья. "Дружба" принадлежит российскому холдингу "Транснефтепродукт" и включен в российский военно-промышленный комплекс, обеспечивая армию России.

Как на удар по станции "Никольское" отреагировали в мире?

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после атаки на нефтеперекачивающую станцию отметил, в страну сейчас прекратились поставки нефти из-за удара по станции и остановки трубопровода на неизвестный срок. Он обвинил в том, что произошло украинских военных и отметил, что Венгрия хочет быть "в стороне от войны в Украине".

Ранее военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, в разговоре с 24 Каналом, что удары по российским НПЗ и других подобных объектах могут обессилить страну-агрессора. Такие военные действия, по словам эксперта, могут нанести сильные последствия экономике страны, которая едва держится именно благодаря нефтедолларам – плате из других стран за поставки сырья.