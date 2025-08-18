У ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України разом з іншими бійцями Сил оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольске" у Тамбовській області Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що сталося на нафтоперекачувальній станції "Нікольське"?

Уночі українські дрони працювали по промислових об'єктах у Росії. Під атаку потрапила нафтоперекачувальна станція "Нікольське", що розташована в Тамбовській області. Після влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Удар повністю зупинив перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

У Генштабі розповідають, що нафтоперекачувальна станція "Нікольске" – це частина економічної інфраструктури Росії. Вона зокрема забезпечує російські окупаційні війська.

Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу Росії з метою повного припинення збройної агресії проти України,

– зазначили у військовому відомстві.

Зауважимо! Магістральна мережа нафтопроводів "Дружба" транспортує нафту на 9 тисяч кілометрів. Щорічно мережею перекачується 60 мільйонів тонн сировини. "Дружба" належить російському холдингу "Транснефтепродукт" і включений до російського військово-промислового комплексу, забезпечуючи армію Росії.

Як на удар по станції "Нікольське" відреагували у світі?

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після атаки на нафтоперекачувальну станцію зазначив, до країни нині припинилося постачання нафти через удар по станції та зупинку трубопроводу на невідомий термін. Він звинуватив у тому, що сталося українських військових та зазначив, що Угорщина хоче бути "осторонь війни в Україні".

Раніше військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, у розмові з 24 Каналом, що удари по російських НПЗ та інших подібних об'єктах можуть знесилити країну-агресорку. Такі воєнні дії, за словами експерта, можуть завдати сильних наслідків економіці країни, яка ледве тримається саме завдяки нафтодоларам – платі з інших країн за постачання сировини.