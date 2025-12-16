До сих пор боится чрезмерной агрессии: как Европа борется с "неизвестными" дронами

В Европе появляется все больше "неизвестных" дронов. Россия уже много лет использует свои разведывательные беспилотники, которые запускает со своих морских лодок.

Европейцы к этому не готовы и не понимают, что с этим делать. Руководитель учебного департамента Dronarium Academy Дмитрий Следюк озвучил 24 Каналу мнение, что в Европе боятся чрезмерно агрессивных действий в сторону БПЛА.

"Они не очень к этому готовы. И главное – они не понимают, что с этим делать. Потому что они боятся, как им кажется, чрезмерно агрессивных действий в сторону тех беспилотников", – считает он.

Кроме того, дроны летают над гражданскими объектами, над городами. Для европейцев не очень понятно, сбивать или не сбивать, как на это реагировать, какое это будет иметь политическое влияние. Однако их осведомленность в этом растет постепенно. Вероятно, они тоже начнут реагировать на это так, как нужно.

Насколько это серьезная угроза?

Дмитрий Следюк отметил, что россияне точно продолжат применять свои дроны. Однако можно контролировать даже те БПЛА, которые, например, летают на оптоволокне, находить следы использования, место пилота.

Поэтому при разработке правильных протоколов противодействия это не будет представлять такой ужасной угрозы. Да, это новая угроза. Мы должны научиться с ней работать. Но это не конец света,

– подчеркнул он.

