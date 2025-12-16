До сих пор боится чрезмерной агрессии: как Европа борется с "неизвестными" дронами
- Европа сталкивается с проблемой "неизвестных" дронов, которые часто запускаются Россией.
- В Европе чувствуется неуверенность относительно агрессивных мер против этих беспилотников, но осознание проблемы растет.
В Европе появляется все больше "неизвестных" дронов. Россия уже много лет использует свои разведывательные беспилотники, которые запускает со своих морских лодок.
Европейцы к этому не готовы и не понимают, что с этим делать. Руководитель учебного департамента Dronarium Academy Дмитрий Следюк озвучил 24 Каналу мнение, что в Европе боятся чрезмерно агрессивных действий в сторону БПЛА.
"Они не очень к этому готовы. И главное – они не понимают, что с этим делать. Потому что они боятся, как им кажется, чрезмерно агрессивных действий в сторону тех беспилотников", – считает он.
Кроме того, дроны летают над гражданскими объектами, над городами. Для европейцев не очень понятно, сбивать или не сбивать, как на это реагировать, какое это будет иметь политическое влияние. Однако их осведомленность в этом растет постепенно. Вероятно, они тоже начнут реагировать на это так, как нужно.
Насколько это серьезная угроза?
Дмитрий Следюк отметил, что россияне точно продолжат применять свои дроны. Однако можно контролировать даже те БПЛА, которые, например, летают на оптоволокне, находить следы использования, место пилота.
Поэтому при разработке правильных протоколов противодействия это не будет представлять такой ужасной угрозы. Да, это новая угроза. Мы должны научиться с ней работать. Но это не конец света,
– подчеркнул он.
"Неизвестные" дроны в Европе: главное
Вечером 1 декабря четыре неизвестных дрона следили за самолетом Владимира Зеленского на пути в Ирландию. Они нарушили запрет на полеты в воздушном пространстве страны. Однако ирландские Вооруженные силы приняли решение не сбивать БПЛА.
Вечером 6 ноября дроны фиксировали в районе аэропорта Гетеборг-Ландветтер на юге Швеции. Из-за вероятной воздушной угрозы аэропорт Гетеборг-Ландветтер временно приостановил работу.
Вечером 4 ноября в Бельгии закрыли два аэропорта, в Брюсселе и городе Льеж. Такие меры приняли из соображений безопасности после сообщения о пролете дронов неподалеку.