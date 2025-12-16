Досі боїться надмірної агресії: як Європа бореться з "невідомими" дронами

У Європі з'являється все більше "невідомих" дронів. Росія вже багато років використовує свої розвідувальні безпілотники, які запускає зі своїх морських човнів.

Європейці до цього не готові і не розуміють, що з цим робити. Керівник навчального департаменту Dronarium Academy Дмитро Следюк озвучив 24 Каналу думку, що у Європі бояться надмірно агресивних дій у бік БпЛА.

"Вони не дуже до цього готові. І головне – вони не розуміють, що з цим робити. Бо вони бояться, як їм здається, надмірно агресивних дій у бік тих безпілотників", – вважає він.

Крім того, дрони літають над цивільними об'єктами, над містами. Для європейців не дуже зрозуміло, збивати чи не збивати, як на це реагувати, який це буде мати політичний вплив. Однак їхня обізнаність у цьому зростає поступово. Ймовірно, вони теж почнуть реагувати на це так, як потрібно.

Наскільки це серйозна загроза?

Дмитро Следюк зазначив, що росіяни точно продовжать застосовувати свої дрони. Однак можна контролювати навіть ті БпЛА, які, наприклад, літають на оптоволокні, знаходити сліди використання, місце пілота.

Тому при розробці правильних протоколів протидії це не буде становити такої жахливої загрози. Так, це нова загроза. Ми маємо навчитися з нею працювати. Але це не кінець світу,

– підкреслив він.

"Невідомі" дрони у Європі: головне