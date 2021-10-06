Неизвестный устроил стрельбу в школе в Техасе: есть пострадавшие – видео с места происшествия
Источник:твиттер Департамента полиции Арлингтона
В школе в Техасе в США неизвестный устроил стрельбу. Предварительно известно, что есть раненые люди.
Стрельба произошла в школе города Арлингтон. Полиция сообщила, что инцидент произошел в средней школе Тимбервью 6 октября.
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В техасской школе неизвестный открыл стрельбу
Местная полиция заявила, что по состоянию на 18:30 (по Киеву – 24 канал) находится на месте трагедии. Телеканал Fox 4 сообщил, сославшись на источники в правоохранительных органах, что пострадали 3 человека. Их доставили в больницу.
Предварительно известно, что здание школы заблокировано. Ученики и преподаватели находятся в классах.
В сети опубликовали кадры из школы: смотрите видео
Кроме того, родителей детей просят не приезжать непосредственно к месту события, вместо этого их собирают в здании неподалеку. В полиции заявили, что учеников доставят туда после разблокирования помещения школы.
Издание CBS сообщило, что неизвестный с винтовкой зашел в помещение школы во время уроков. Впоследствии он открыл огонь.
Коротко о последних подобных инцидентах
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