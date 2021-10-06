Невідомий влаштував стрілянину в школі в Техасі: є постраждалі – відео з місця події
У школі в Техасі, що в США, невідомий влаштував стрілянину. Попередньо відомо, що є поранені люди.
Стрілянина трапилась у школі міста Арлінгтон. Поліція повідомила, що інцидент трапився у середній школі Тімберв'ю 6 жовтня.
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У техаській школі невідомий відкрив стрілянину
Місцева поліція заявила, що станом на 18:30 (за Києвом – 24 канал) перебуває на місці трагедії. Телеканал Fox 4 повідомив, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, що постраждали 3 людей. Їх доправили в лікарню.
Попередньо відомо, що будівля школи заблокована. Учні та викладачі перебувають в класах.
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Окрім того, батьків дітей просять не приїжджати безпосередньо до місця події, натомість їх збирають в будівлі неподалік. У поліції заявили, що учнів доправлять туди після розблокування приміщення школи.
Видання CBS повідомило, що невідомий з гвинтівкою зайшов у приміщення школи під час уроків. Згодом він відкрив вогонь.
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