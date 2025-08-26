Игнорирование полученной повестки от ТЦК и СП грозит военнообязанным штрафом. Лишь несколько уважительных причин позволяют не явиться в ТЦК по вызову.

В случае некоторых непредсказуемых жизненных обстоятельств за неявку в ТЦК наказания не будет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковский областной ТЦК.

Смотрите также Розыск ТЦК: какие могут быть последствия для военнообязанных

Какие причины являются уважительными для неявки в ТЦК и СП?

Все военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет могут получить повестку от территориальных центров комплектования. Чаще всего она извещает о необходимости обновить военно-учетные данные или пройти военно-врачебную комиссию. Человек, который получил правильно оформленную повестку и поставил свою подпись после оповещения, должен выполнить требования, то есть явиться в ТЦК и СП.

Не прийти в назначенное время можно в случае:

документально подтвержденной болезни;

стихийного бедствия или других непредвиденных обстоятельств;

военных действий и их последствий;

смерти близкого родственника (родителей, жены/мужа, детей, родных братьев и сестер, дедушки или бабушки);

других уважительных обстоятельств, которые документально подтверждают невозможность явки.

ТЦК не будет штрафовать за игнорирование повестки, если человек предоставит документы, подтверждающие причину неявки. Также, если человек явился по повестке на несколько дней позже, то наказание не предусмотрено. Ответственность наступает только за уклонение от визита в ТЦК.

Напомним, что повестки военнообязанным могут выдать на работе, на улице или принести домой. Если военнообязанный проигнорировал вызов на обновление данных или ВЛК, то ему грозит штраф в размере до 25,5 тысяч гривен. За игнорирование боевой повестки (мобилизационной, вызывающей в часть) наступает уголовная ответственность.

Кто может не являться в ТЦК по повестке?

Адвокаты объясняют, что не идти в ТЦК могут мужчины 25-60 лет, которые были исключены из воинского учета по состоянию здоровья или возрасту. В военкомате таким гражданам должны выдать документ об исключении.

Также ТЦК не будет штрафовать граждан, которые имеют право на отсрочку. В таком случае человеку необходимо подтвердить свой статус или когда группы оповещения вручили повестку, или во время личного визита в ТЦК.