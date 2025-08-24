Об этом рассказал адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Ярослав Хливный изданию "РБК-Украина", передает 24 Канал. В условиях военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины обязаны являться в ТЦК по полученной повестке.

Читайте также Адвокат объяснила, из-за чего ТЦК может объявить человека в розыск

Что делать, если не можешь явиться по повестке?

Адвокат Ярослав Хливный разъяснил, какая ответственность грозит тем, кто игнорирует вызовы, и какие причины могут считаться весомыми для неявки.

По словам эксперта, с 2024 года штрафы за неявку в ТЦК существенно выросли – от 17 000 до 25 500 гривен. Это касается вызовов для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии. Однако последствия игнорирования боевой повестки значительно строже – здесь уже речь идет об уголовной ответственности по статье 336 УКУ с наказанием до пяти лет лишения свободы.

Обратите внимание! Подробнее о том, какой будет мобилизация в Украине в сентябре – читайте в материале 24 Канала.

Впрочем, в таком случае государству разрешено предложить альтернативу – вместо заключения пойти служить в ВСУ.

Хливный подчеркнул, что закон предусматривает уважительные причины для неявки по повестке. Это могут быть:

стихийное бедствие или другие чрезвычайные обстоятельства;

смерть близкого родственника;

болезнь;

боевые действия на соответствующей территории и их последствия.

Все эти причины должны быть подтверждены документально – медицинской справкой, свидетельством о смерти или справкой из полиции. Если же военнообязанный не может прибыть в указанный день, он должен сообщить ТЦК о причине в течение трех дней и появиться в течение недели.