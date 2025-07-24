Юристы объясняют, что обязательно должны быть документы, подтверждающие основания отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кто имеет право на отсрочку?

С 7 августа 2025 года в Украине будет действовать очередной этап всеобщей мобилизации. В армию будут призывать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к службе военно-врачебной комиссией. Зато некоторые категории граждан могут получить отсрочку, если имеют предусмотренные законом основания.

Как напоминает адвокат Дарья Тарасенко, закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает ряд исключений, которые позволяют временно или на постоянной основе избежать призыва. Однако условия и срок действия таких отсрочек зависят от конкретного случая.

Основные категории, которые имеют право на отсрочку:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с обучением или научной деятельностью;

по занимаемой должности;

лица, которые были в плену;

призывники до 25 лет, прошедшие базовую военную подготовку;

родственники погибших или пропавших без вести;

военнообязанные с правом бронирования;

другие определенные законом категории.

По словам Тарасенко, срок действия отсрочки также варьируется:

для лиц с инвалидностью – на период действия соответствующего статуса;

для временно непригодных – на срок, определенный ВВК, максимум до 12 месяцев;

для госслужащих и должностных лиц – на время пребывания в должности;

для студентов – на семестр, но не более 6 месяцев;

для педагогов и ученых – на один год (но не дольше, чем длится мобилизация);

для родственников погибших и Героев Украины – на срок действия основания;

для других случаев – до тех пор, пока не исчезнет соответствующее основание или до завершения мобилизации.

Кто может быть забронирован?

Отдельно стоит упомянуть о бронировании работников предприятий, учреждений и органов власти. Это еще одна форма отсрочки, которая зависит от сферы занятости лица. Продолжительность бронирования определяется по:

сроком мобилизации – для госслужащих;

сроком контракта – для работников, привлеченных в выполнении оборонных заказов;

до 12 месяцев – для критически важных предприятий экономики;

сроком договора или назначения – для работников международных организаций.

Важно! Как только исчезает основание, на котором было предоставлено отсрочку, она автоматически прекращает действовать. Все документы, подтверждающие эти основания, должны быть предоставлены в территориальный центр комплектования.

Несмотря на продление мобилизации, законодательство пока не претерпело изменений в части отсрочек. Поэтому все нормы будут действовать по ранее установленным правилам. Юристы советуют внимательно следить за новыми разъяснениями и своевременно обновлять документы, подтверждающие право на отсрочку.