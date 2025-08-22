Половину Украины накроет непогода: где и когда прогнозируют грозы, град и шквалы
- Для половины территории Украины синоптики объявили желтый уровень опасности из-за непогоды, в частности грозы, град и шквалы.
- Синоптики предупреждают о возможном осложнении работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Непогода накроет сразу ряд областей Украины в субботу, 23 августа. Для части регионов объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
Из-за этого для фактически половины территории страны объявили I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Где пройдут грозы, град и шквалы?
В течение 23 августа, по данным синоптиков, в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях прогнозируют значительные дожди. Такая же ситуация будет днем в Харьковской области, и ночью в Одесской области.
Также в Украине, за исключением западных и большинства северных регионов, обещают грозы. В то же время на востоке и юго-востоке страны днем местами пройдут град и сильные шквалы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– предупреждают синоптики.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / Карта Укргидрометцентра
Какая погода будет в ближайшее время?
Укргидрометцентр сообщал, что на День Независимости, 24 августа, ночью в восточных областях и в Карпатах, днем на Правобережье местами будет кратковременный дождь, гроза. Уже после этого осадки прекратятся.
Напомним, также недавно в Укргидрометцентре прогнозировали, что месячное количество осадков в августе в Украине составит 23 – 40 миллиметров. Известно, что это меньше нормы, в частности, лишь 64 – 73% от нее.