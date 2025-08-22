Негода накриє відразу низку областей України у суботу, 23 серпня. Для частини регіонів оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Через це для фактично половини території країни оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Мінлива хмарність, дощі у більшості регіонів та шквали: прогноз погоди на 23 серпня

Де пройдуть грози, град і шквали?

Протягом 23 серпня, за даними синоптиків, у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях прогнозують значні дощі. Така ж ситуація буде вдень у Харківській області, і вночі в Одеській області.

Також в Україні, за винятком західних та більшості північних регіонів, обіцяють грози. Водночас на сході та південному сході країни вдень місцями пройдуть град та сильні шквали вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– попереджають синоптики.



Попередження про небезпечні метеорологічні явища / Карта Укргідрометцентру

Яка погода буде найближчим часом?