Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 23 серпня?
У суботу, 23 серпня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опади охоплять більшість областей країни, окрім західних, а також Житомирщини, Київщини та Вінниччини.
У центральних, південних, а також у Сумській і Харківській областях місцями очікуються значні дощі з грозами. На сході та південному сході вдень можливий град та шквали вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний. У східних областях – південно-західний швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме від +9 до +14 градусів, удень від +17 до +22. У південно-східних регіонах буде тепліше. Там вночі +15 – +20, удень від +26 до +31 градуса.
Температура повітря в регіонах
- Київ +20...+22,
- Ужгород +19...+21,
- Львів +19...+21,
- Івано-Франківськ +19...+21,
- Тернопіль +19...+21,
- Чернівці +19...+21,
- Хмельницький +19...+21,
- Луцьк +19...+21,
- Рівне +19...+21,
- Житомир +19...+21,
- Вінниця +20...+22,
- Одеса +28...+30,
- Миколаїв +28...+30,
- Херсон +28...+30,
- Сімферополь +28...+30,
- Кропивницький +21...+23,
- Черкаси +20...+22,
- Чернігів +19...+21,
- Суми +19...+21,
- Полтава +20...+22,
- Дніпро +20...+22,
- Запоріжжя +28...+30,
- Донецьк +26...+28,
- Луганськ +28...+30,
- Харків +28...+30.
Погода на 23 серпня / Карта Укргідрометцентру
Чи буде дощити на вихідних?
До слова, на День Незалежності у неділю, 24 серпня, вночі у східних областях та Карпатах, а вдень місцями на Правобережжі, очікуються короткочасні дощі та грози. На більшості території України опадів не буде. Повітря залишатиметься доволі прохолодним.
Опади поступово будуть припинятися. Так, за орієнтовним прогнозом, у понеділок, 25 серпня, по всій Україні дощі та грози вже не очікуються.