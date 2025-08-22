Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 23 серпня?

У суботу, 23 серпня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опади охоплять більшість областей країни, окрім західних, а також Житомирщини, Київщини та Вінниччини.

У центральних, південних, а також у Сумській і Харківській областях місцями очікуються значні дощі з грозами. На сході та південному сході вдень можливий град та шквали вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний. У східних областях – південно-західний швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від +9 до +14 градусів, удень від +17 до +22. У південно-східних регіонах буде тепліше. Там вночі +15 – +20, удень від +26 до +31 градуса.

Температура повітря в регіонах

  • Київ +20...+22,
  • Ужгород +19...+21,
  • Львів +19...+21,
  • Івано-Франківськ +19...+21,
  • Тернопіль +19...+21,
  • Чернівці +19...+21,
  • Хмельницький +19...+21,
  • Луцьк +19...+21,
  • Рівне +19...+21,
  • Житомир +19...+21,
  • Вінниця +20...+22,
  • Одеса +28...+30,
  • Миколаїв +28...+30,
  • Херсон +28...+30,
  • Сімферополь +28...+30,
  • Кропивницький +21...+23,
  • Черкаси +20...+22,
  • Чернігів +19...+21,
  • Суми +19...+21,
  • Полтава +20...+22,
  • Дніпро +20...+22,
  • Запоріжжя +28...+30,
  • Донецьк +26...+28,
  • Луганськ +28...+30,
  • Харків +28...+30.

Погода в Україні 23 серпня

Погода на 23 серпня / Карта Укргідрометцентру

Чи буде дощити на вихідних?

До слова, на День Незалежності у неділю, 24 серпня, вночі у східних областях та Карпатах, а вдень місцями на Правобережжі, очікуються короткочасні дощі та грози. На більшості території України опадів не буде. Повітря залишатиметься доволі прохолодним.

Опади поступово будуть припинятися. Так, за орієнтовним прогнозом, у понеділок, 25 серпня, по всій Україні дощі та грози вже не очікуються.