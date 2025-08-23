Часть Украины накроют грозы и дожди: в каких областях стоит ожидать непогоду
- 24 августа в большинстве областей Украины прогнозируются кратковременные дожди и грозы.
- Ветер может достигать скорости до 12 метров в секунду, а температура несколько снизится.
В воскресенье, 24 августа, в большинстве украинских областей ожидается непогода. Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, а также грозы.
В то же время местами показатели термометров несколько снизятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Дожди, грозы и прохлада во многих областях: прогноз погоды на 24 августа
Где пройдут дожди и грозы?
В течение воскресенья, 24 августа, погода будет облачной, согласно прогнозам синоптиков. В Укргидрометцентре сообщают, что ночью пройдут кратковременные дожди и местами грозы на территории западных и восточных областей.
В то же время аналогичную ситуацию прогнозируют днем для почти всех областей Украины, за исключением Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Также местами ветер будет двигаться со скоростью до 12 метров в секунду.
Непогода по Украине 24 августа / Карта Укргидрометцентра
Обратите внимание. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
О чем ранее сообщали синоптики?
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что 24 августа на Западе ночью местами, днем по всей Украине небольшие кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +6 – +12, днем +17 – +22.
Так, согласно его прогнозу, на выходных, 23 – 24 августа, погода в Украине будет переменчивой. Метеоролог объяснил, что все из-за развития северных и северо-западных синоптических процессов. Будут идти дожди, в отдельных районах значительные.