В воскресенье, 24 августа, в большинстве украинских областей ожидается непогода. Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, а также грозы.

В то же время местами показатели термометров несколько снизятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где пройдут дожди и грозы?

В течение воскресенья, 24 августа, погода будет облачной, согласно прогнозам синоптиков. В Укргидрометцентре сообщают, что ночью пройдут кратковременные дожди и местами грозы на территории западных и восточных областей.

В то же время аналогичную ситуацию прогнозируют днем для почти всех областей Украины, за исключением Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Также местами ветер будет двигаться со скоростью до 12 метров в секунду.



Непогода по Украине 24 августа / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

