У неділю, 24 серпня, у більшості українських областей очікується негода. Синоптики прогнозують подекуди короткочасні дощі, а також грози.

Водночас місцями показники термометрів дещо знизяться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де пройдуть дощі та грози?

Протягом неділі, 24 серпня, погода буде хмарною, згідно з прогнозами синоптиків. В Укргідрометцентрі повідомляють, що вночі пройдуть короткочасні дощі та місцями грози на території західних та східних областей.

Водночас аналогічну ситуацію прогнозують вдень для майже всіх областей України, за винятком Харківської, Луганської та Донецької областей. Також подекуди вітер рухатиметься зі швидкістю до 12 метрів за секунду.



Негода по Україні 24 серпня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

