Зима уже дышит в затылок: в конце августа в Украине выпал первый снег – интересные кадры
- 24 августа в Карпатах, вблизи Говерлы, выпал первый снег, что зафиксировали на видео в соцсетях.
- Осадки в урочище Заросляк сопровождались ветром 2 – 8 метров в секунду и температурой +2 градуса, включая дождь и град.
В Украине на День Независимости 24 августа выпал первый снег. Это произошло в Карпатах, вблизи Говерлы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Горных спасателей Прикарпатья и видео в социальных сетях.
К теме Часть Украины накроют грозы и дожди: в каких областях стоит ожидать непогоду
Что известно о первом снеге в Карпатах?
Горные спасатели Прикарпатья выложили в сеть фото и отметили, что в урочище Заросляк выпали осадки.
По состоянию на 09:30 24.08.25 в урочище Заросляк, ветер западный 2 – 8 метров/секунду, температура воздуха +2 градуса. Осадки в виде дождя и града,
– говорится в заметке.
На фото можно увидеть, что землю немного припорошил мокрый снег.
В урочище Заросляк выпал мокрый снег / Фото Горных спасателей Прикарпатья
Очевидцы также писали, что осадки были похожи на град, который перешел в мокрый снег.
Первый снег выпал в Карпатах: смотрите видео
24 Канал пытается получить комментарии метеорологов, что именно выпало в Карпатах, а также фиксировали ли осадки в виде снега в горах днями ранее
Какая погода ожидается в Украине в ближайшие дни?
Укргидрометцентр писал, что 24 августа днем повсюду, кроме Востока, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем столбики термометров будут показывать +21 – +26 градусов тепла, в западных и северных областях будет прохладнее – +15 – +20 градусов.
Синоптики также прогнозировали, что с 24 по 27 августа в Украине будет довольно-таки прохладно. А с 28 августа температура снова может стать теплее, в части областей столбики термометра могут подняться до +31 градуса. В то же время сильного похолодания, в частности заморозков, не прогнозируют.
Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу отмечала, что метеорологическая осень наступает тогда, когда у нас среднесуточная температура несколько дней подряд ниже +15 градусов. Пока такого метеорологи не ожидают.