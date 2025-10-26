Сильные дожди, грозы и туманы: синоптики предупредили о непогоде в ряде областей
- Синоптики предупреждают о значительных дождях, грозах и туманах в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях 27 – 28 октября, с ветром.
- В Одессе также ожидается ухудшение погоды.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в нескольких регионах Украины. В течение 27 – 28 октября ожидаются значительные дожди, грозы, ураганы и туманы.
Особенно внимательными просят быть водителей на дорогах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и Одесскую МВА.
Что ожидать от непогоды?
Синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях. Днем 27 октября и ночью 28 октября в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях прогнозируют сильные дожди и порывы юго-восточного ветра. Его скорость будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Установлен I уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта,
– написали в Укргидрометцентре.
Отдельно глава Одесской МВА Сергей Лысак предупредил об ухудшении погоды в Одессе. Ночью и утром 27 октября ожидаются сильный дождь, гроза и туман с видимостью до 200 – 500 метров. Порывы ветра прогнозируют от 15 до 17 метров в секунду.
Водителей просят быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и не оставлять автомобили под деревьями или линиями электропередач.
Какой будет температура на днях?
В ближайшие дни в Украине не прогнозируется резкого снижения температуры. Она будет оставаться относительно стабильной.
Ночью 27 октября температура составит от +3 до +8 градусов, днем – от +8 до +13 градусов. На юге страны ночью прогнозируют от +7 до +16 градусов.
В течение нескольких следующих дней в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.