Сильные дожди, грозы и туманы: синоптики предупредили о непогоде в ряде областей

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в нескольких регионах Украины. В течение 27 – 28 октября ожидаются значительные дожди, грозы, ураганы и туманы.

Особенно внимательными просят быть водителей на дорогах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и Одесскую МВА.

Что ожидать от непогоды?

Синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях. Днем 27 октября и ночью 28 октября в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях прогнозируют сильные дожди и порывы юго-восточного ветра. Его скорость будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Установлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта,

– написали в Укргидрометцентре.

Отдельно глава Одесской МВА Сергей Лысак предупредил об ухудшении погоды в Одессе. Ночью и утром 27 октября ожидаются сильный дождь, гроза и туман с видимостью до 200 – 500 метров. Порывы ветра прогнозируют от 15 до 17 метров в секунду.

Водителей просят быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и не оставлять автомобили под деревьями или линиями электропередач.

Какой будет температура на днях?