Сильні дощі, грози та тумани: синоптики попередили про негоду в низці областей

Синоптики попереджають про погіршення погоди у кількох регіонах України. Упродовж 27 – 28 жовтня очікуються значні дощі, грози, буревії та тумани.

Особливо уважними просять бути водіїв на дорогах. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр та Одеську МВА.

Що очікувати від негоди?

Синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища. Удень 27 жовтня та вночі 28 жовтня у східних, південно-східних, Полтавській і Сумській областях прогнозують сильні дощі та пориви південно-східного вітру. Його швидкість сягатиме 15 – 20 метрів за секунду. Встановлено I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту,

– написали в Укргідрометцентрі.

Окремо очільник Одеської МВА Сергій Лисак попередив про погіршення погоди в Одесі. Вночі та вранці 27 жовтня очікуються сильний дощ, гроза і туман із видимістю до 200 – 500 метрів. Пориви вітру прогнозують від 15 до 17 метрів за секунду.

Водіїв просять бути особливо уважними, дотримуватися дистанції та не залишати автомобілі під деревами або лініями електропередач.

Якою буде температура днями?