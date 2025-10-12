В Киеве ночью и утром 13 октября ожидается сильный ветер, из-за чего уровень опасности подняли на первый уровень. Ночью же 14 и 15 октября прогнозируют заморозки в большинстве областей Украины.

Заморозки касаются южных, центральных и восточных областей Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины и Укргидрометцентр.

Когда в Украине ждать заморозков?

Ночью и утром 13 октября в Киеве прогнозируют сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого уровень опасности подняли до I уровня – желтого.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.



В Киеве прогнозируют непогоду / Инфографика Укргидрометцентра

Ночью 14 и 15 октября прогнозируют заморозки в южных, центральных и восточных областях. Так, на поверхности почвы будет 0 – 3 градуса. Это также означает І уровень опасности, желтый.

