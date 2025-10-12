Укр Рус
ДСНС попередила про погіршення погоди у Києві: у багатьох областях також очікують заморозки
12 жовтня, 23:49
ДСНС попередила про погіршення погоди у Києві: у багатьох областях також очікують заморозки

Сергій Попович
Основні тези
  • У Києві 13 жовтня очікується сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с, що підвищує рівень небезпеки до першого рівня.
  • 14 та 15 жовтня прогнозуються заморозки у південних, центральних та східних областях України з температурою на ґрунті 0 – 3 градуси.

У Києві вночі та вранці 13 жовтня очікується сильний вітер, через що рівень небезпеки підняли на перший рівень. Вночі ж 14 та 15 жовтня прогнозують заморозки у більшості областей України.

Заморозки стосуються південних, центральних та східних областей України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України та Укргідрометцентр.

Коли в Україні чекати заморозків?

Вночі та вранці 13 жовтня у Києві прогнозують сильні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Через це рівень небезпеки підняли до I рівня – жовтого.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.


У Києві прогнозують негоду / Інфографіка Укргідрометцентру

Вночі 14 та 15 жовтня прогнозують заморозки у південних, центральних та східних областях. Так, на поверхні ґрунту буде 0 – 3 градуси. Це також означає І рівень небезпечності, жовтий.

Коли в Україні закінчаться дощі?

  • Вже 13 жовтня в Україну повертаються незначні дощі. Їх слід очікувати у більшості областей.

  • Водночас знизяться температурні показники. Так, за прогнозами Укргідрометцентру, крім Півдня та Південного Сходу, очікується зниження температури на 2 – 4 градуси. Подібна тенденція, попередньо, зберігатиметься і в наступні дні.