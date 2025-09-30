Суд продлил меру пресечения Шуфричу: сколько еще нардеп будет находиться под стражей
- Киевский суд продлил меру пресечения для Нестора Шуфрича.
- Шуфрича обвиняют в финансировании деятельности на подрыв конституционного порядка Украины и сотрудничестве с ФСБ.
Во вторник, 30 сентября, суд Киева провел заседание по делу Нестора Шуфрича. Его обвиняют в государственной измене.
Об этом из зала суда рассказал корреспондент Общественного, передает 24 Канал.
К теме Сроки давности привлечения Коломойского к ответственности истекли, – Офис генпрокурора
Как прошло очередное слушание по делу Шуфрича?
По итогам заседания по делу о государственной измене, киевский суд продлил меру пресечения для народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича еще на 60 суток. Так, нардеп будет под стражей до 29 ноября.
Шуфрича обвиняют также в финансировании деятельности, направленной на подрыв конституционного порядка Украины.
Следующие слушания по его делу состоятся 5 и 19 ноября.
Интересно! В апреле 2025 года произошла неординарная ситуация. Шуфрич, находясь в СИЗО, пытался зарегистрировать законопроект о правах нацменьшинств, но комитет Верховной Рады отклонил просьбу из-за отсутствия доступа к необходимым программам.
Что известно об обвинениях Шуфрича?
- Следствие установило, что после оккупации Крыма нардеп и его экс-помощник Вячеслав Черепаня зарегистрировали имущество Шуфрича (дом и участок в Симеизе) по законам России через подконтрольную фирму.
- В 2016 году они заключили договор с "ФГУП 'Охрана' Росгвардии" на охрану этого имущества, перечислив на их счета около 650 тысяч рублей.
- Кроме того, Шуфрича подозревают в работе на ФСБ и распространении пророссийских нарративов. Ему также инкриминируют связь с российской шпионской сетью, созданной экс-депутатом Владимиром Сивковичем.
- В среду, 24 сентября адвокаты подозреваемого просили смягчить меру пресечения из-за ухудшения здоровья нардепа. Однако Шевченковский суд столицы отказал в такой просьбе.
- В то же время в начале 2025 года Шуфричу разрешили выполнять депутатские функции в СИЗО, отмечалось, что возможно онлайн-участие в заседаниях.