Как часто военнообязанные маскируются под туристов для пересечения границы

Госпогранслужба сообщает о регулярных попытках военнообязанных незаконно пересечь границу. Больше всего нарушений фиксируют в западных областях Украины во время туристического сезона.

Тогда они пытаются выдавать себя за туристов. Подробнее о таких случаях в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал подполковник Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда – начальник пресс-службы.

Какими способами пытаются пересечь границу?

Госпогранслужба Украины нередко фиксирует случаи, когда военнообязанные пытаются незаконно пересечь границу. В частности, мужчины маскируются под туристов.

По словам Игоря Заруднева, статистику нельзя обнародовать, но нарушения происходят систематически.

Но могу сказать, что на западной границе – Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская области – такие нарушения происходят ежедневно. Особенно в период туристического сезона,

– отметил Заруднев.

Для походов в горы вблизи границы туристы должны иметь документы, в частности, удостоверяющие личность. Подполковник также добавил, что военнообязанные мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы.

Что грозит за незаконное пересечение границы?