Как часто военнообязанные маскируются под туристов для пересечения границы
- Госпогранслужба фиксирует регулярные попытки военнообязанных незаконно пересечь границу, маскируясь под туристов, особенно в западных областях Украины.
- По словам подполковника Заруднева, нарушения происходят ежедневно.
Госпогранслужба сообщает о регулярных попытках военнообязанных незаконно пересечь границу. Больше всего нарушений фиксируют в западных областях Украины во время туристического сезона.
Тогда они пытаются выдавать себя за туристов. Подробнее о таких случаях в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал подполковник Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда – начальник пресс-службы.
Смотрите также Есть определенные нормы: нужно ли людям, которые живут в горах, иметь специальные разрешения
Какими способами пытаются пересечь границу?
Госпогранслужба Украины нередко фиксирует случаи, когда военнообязанные пытаются незаконно пересечь границу. В частности, мужчины маскируются под туристов.
По словам Игоря Заруднева, статистику нельзя обнародовать, но нарушения происходят систематически.
Но могу сказать, что на западной границе – Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская области – такие нарушения происходят ежедневно. Особенно в период туристического сезона,
– отметил Заруднев.
Для походов в горы вблизи границы туристы должны иметь документы, в частности, удостоверяющие личность. Подполковник также добавил, что военнообязанные мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы.
Что грозит за незаконное пересечение границы?
В Украине могут ужесточить наказание за незаконное пересечение границы во время войны. Нарушителям грозит заключение или штраф до 170 тысяч гривен.
Мужчины 18 – 22 лет, которые незаконно пересекли границу и возвращаются в Украину, будут нести ответственность. Им грозит штраф до 8 500 гривен или административный арест на 15 суток.