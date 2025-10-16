Мужчины, пытаясь незаконно пересечь границу Украины, отправляются на Закарпатье. Там действуют криминальные группировки, которые этим занимаются. Бывает, что к преступной деятельности привлекают и детей. Кроме того, людей никто не предупреждает о смертельной угрозе, которая их ожидает во время побега. Об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Что известно о неудачных попытках пересечь Тису?

В пограничном подразделении "Вилок" часто бывают "гости". В один из дней военным возле Тисы удалось задержать четырех нарушителей. Они из Закарпатья. За нелегальный "тур" в Венгрию каждый заплатил от четырех до семи тысяч долларов, однако цены за такую "услугу" преимущественно выше.

Им помогают и покупают все снаряжение для пересечения Тисы. Они берут самое дешевое, что только может быть. Лодка примерно 7 тысяч гривен, жилеты, я думаю, 400 гривен, не больше. Все довольно дешевое: что весла, что жилеты, что лодки,

– сказал заместитель начальника отдела пограничной службы "Вилок".

Те, кто организует незаконные переправы не слишком озабочены судьбой людей, которые идут на это. Если лодка вдруг перевернется, шансы удержаться на плаву – мизерные.

Я думаю, что без никаких навыков или умений с тем течением, которое есть на Тисе где-то минуты две максимум (можно удержаться – 24 Канал),

– подчеркнул пограничник Назар Кунаренко.

Известно о случае, когда молодой львовянин отдал 15 тысяч долларов за такой "тур". Однако во время путешествия его проводники сбежали, лодка порвалась, а Тису он преодолевал вплавь. От смерти парня спас пограничный наряд.

Такие случаи на Закарпатье – обычное явление. Пограничники постоянно предупреждают о смертельных последствиях. Однако люди, к сожалению, более склонны доверять мошенникам.

Как выявляют нарушителей?

Пограничники говорят, что около 70% потенциальных нарушителей до границы не добираются. Их задерживают на контрольных постах и обнаруживают с помощью технических средств.

Это и привлечение скрытых пограничных нарядов, а также серьезной технической части: фотоловушки, биспектральные камеры и датчики движения. То есть, все строилось таким образом, чтобы граница была надежно защищена,

– подчеркнула пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда.

По ее словам, преступные группировки совершенствуются. Они пытаются каждый раз просчитать их действия.

Одно из последних "ноу-хау" – использование автомобилей скорой помощи и специализированных фургонов. Ими нарушителей подвозят как можно ближе к границе.

Сейчас, например, использование брендированных автомобилей под скорую помощь, под инкассаторов. Также был у нас случай, когда под видом развозки хлеба задержали двух переправщиков и также людей, которых они везли к границе,

– отметила Леся Федорова.

Обычно, стоимость таких "услуг" стартует от 10 тысяч долларов. Без всяких гарантий. Львиную долю кладут в карманы организаторы схем.

Как дети помогают уклонистам пересекать границу?

К преступным схемам часто привлекают и детей. Ранее местные подростки охотно переносили сигареты. Сейчас – переводят людей. А возрастные рамки значительно расширились.

Выявляли и семилетних детей, которые вели там группу по семь человек. Говорили, что они просто шли на пруд, а это какие-то дяди вязались за ними. Дети ромской национальности преимущественно,

– рассказал Назар Кунаренко.

На участке отдела "Деловое" на границе с Румынией рассказали об уникальном случае. Проводниками там руководил двенадцатилетний мальчик. Никто не мог поверить, что именно он был доверенным лицом главаря группировки.

Как военные относятся к нарушителям?

Пограничники с позывными "Мольфар" и "Бокс" служат на "Деловом" после нескольких ротаций на Восток. Оба имеют семьи, каждый до войны занимался любимым делом. Оба в 2022 году добровольцами ушли на фронт. Уничтожали врага на Бахмутском, Сватовском и Лиманском направлениях. Оба долго привыкали к службе на мирной границе.

Здесь, конечно, спокойнее. Но служба не является легкой. Я бы не хотел с ними (теми, кто пытается пересечь незаконно границу – 24 Канал) попасть на восток. Если его поймать, если он не хочет добровольно сам идти, то это проблема для нас там. Когда ты сидишь в окопе, то мы как одно целое. Я рассчитываю на него, он рассчитывает на меня,

– сказал Роман Улицкий "Мольфар".

Он считает, что бежать – неправильно, ведь это родная земля. По его мнению, не обязательно приобщаться к активным боевым действиям. Можно работать на кухне в армии или делать что-то полезное для победы в тылу.

Обидно, но местные жители не слишком доброжелательны к пограничникам. Они считают, что те должны быть на Востоке. Однако это неправильно, ведь и на Закарпатье у пограничников есть свои задачи.

Важным также является тот факт, что попытки пересечь незаконно границу Украины очень опасны. С начала российского вторжения на западной границе количество найденных тел мужчин добежало семи десятков. К сожалению, число постоянно растет.

Пограничник Роман Улицкий "Мольфар" предостерег людей не пробовать пересекать незаконно границу, потому что не одного уже мужчину вылавливали в реке и сносили с гор.

Однако нарушители довольно спокойно относятся к задержаниям, ведь наказание пока не слишком строгие, однако со временем ситуация может измениться.