После оформления административных протоколов нарушителей передали румынской стороне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.
Что известно о нарушении украинской границы румынскими катерами?
По данным ГПСУ, пограничники задержали нарушителей с разницей в несколько часов. Как выяснилось, оба судна вышли на рыбалку без карт и навигационных приборов, поэтому случайно зашли во внутренние воды Украины.
На четырех граждан Румынии, которые находились на катерах, составили административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы. Нарушителей передали румынской стороне.
Четверо граждан Румынии нарушили государственную границу Украины на катерах / Фото ГПСУ
Нарушение правил пересечения границы: похожие случаи
В связи с общей мобилизацией и ограничениями по выезду из Украины увеличилось количество попыток нелегально пересечь границу. В частности, ранее в Одесской области мужчина пытался незаконно выехать, переодевшись в женщину. Однако 30-летнего нарушителя задержали пограничники и привлекли к административной ответственности.
Тогда как житель Хмельницкой области изобрел более оригинальный способ покинуть пределы Украины. 48-летний мужчина пытался вылететь в Молдову на параплане без документов. Однако его "полет" остановили пограничники.
Кроме этого, сообщалось, что пограничник с КПП "Ужгород" сбежал в Словакию, где попросил статус беженца. В ГПСУ подтвердили его исчезновение и не исключают, что мужчина мог незаконно пересечь границу.