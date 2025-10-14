После оформления административных протоколов нарушителей передали румынской стороне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

Смотрите также Заблудились в болотах возле Беларуси: мужчины без документов искали спасения в ГПСУ

Что известно о нарушении украинской границы румынскими катерами?

По данным ГПСУ, пограничники задержали нарушителей с разницей в несколько часов. Как выяснилось, оба судна вышли на рыбалку без карт и навигационных приборов, поэтому случайно зашли во внутренние воды Украины.

На четырех граждан Румынии, которые находились на катерах, составили административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы. Нарушителей передали румынской стороне.



Четверо граждан Румынии нарушили государственную границу Украины на катерах / Фото ГПСУ

Нарушение правил пересечения границы: похожие случаи