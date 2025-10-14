Після оформлення адміністративних протоколів порушників передали румунській стороні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

Що відомо про порушення українського кордону румунськими катерами?

За даними ДПСУ, прикордонники затримали порушників з різницею у кілька годин. Як з’ясувалося, обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, тож випадково зайшли у внутрішні води України.

На чотирьох громадян Румунії, які перебували на катерах, склали адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону. Порушників передали румунській стороні.



Четверо громадян Румунії порушили державний кордон України на катерах / Фото ДПСУ

Порушення правил перетину кордону: схожі випадки