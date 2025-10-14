Після оформлення адміністративних протоколів порушників передали румунській стороні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.
Дивіться також Заблукали у болотах біля Білорусі: чоловіки без документів шукали порятунку в ДПСУ
Що відомо про порушення українського кордону румунськими катерами?
За даними ДПСУ, прикордонники затримали порушників з різницею у кілька годин. Як з’ясувалося, обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, тож випадково зайшли у внутрішні води України.
На чотирьох громадян Румунії, які перебували на катерах, склали адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону. Порушників передали румунській стороні.
Четверо громадян Румунії порушили державний кордон України на катерах / Фото ДПСУ
Порушення правил перетину кордону: схожі випадки
У зв'язку із загальною мобілізацією та обмеженнями щодо виїзду з України збільшилася кількість спроб нелегально перетнути кордон. Зокрема, раніше на Одещині чоловік намагався незаконно виїхати, переодягнувшись у жінку. Однак 30-річного порушника затримали прикордонники та притягнули до адміністративної відповідальності.
Тоді як житель Хмельниччини винайшов більш оригінальний спосіб покинути межі України. 48-річний чоловік намагався вилетіти до Молдови на параплані без документів. Проте його "політ" зупинили прикордонники.
Окрім цього, повідомлялося, що прикордонник з КПП "Ужгород" втік до Словаччини, де попросив статус біженця. У ДПСУ підтвердили його зникнення та не виключають, що чоловік міг незаконно перетнути кордон.