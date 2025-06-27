Про інцидент на українсько-словацькому кордоні розповів журналіст Віталій Глагола. За його словами, фігурант – молодий прикордонник, кінолог у відділі огляду транспортних засобів, передає 24 Канал.

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Як відбувалася втеча

Глагола каже, що після чергової зміни прикордонник повернувся на КПП, щоб погодувати службову собаку. Після цього залишив територію прикордонного підрозділу і самовільно перетнув кордон у бік Словаччини, де попросив притулку. Втікав прикордонник не через офіційну смугу КПП, а ліворуч від прикордонного рубежу, поза основною зоною контролю.

Попередньо, він міг дізнатись про заплановане направлення у зону бойових дій, і саме це могло стати причиною втечі,

– пише журналіст.

Що кажуть у ДПСУ

У коментарі "РБК-Україна" речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що минулого тижня справді один із військовослужбовців не прибув до свого підрозділу. Того дня він не перебував на службі, але мав виконувати інші завдання.

Наразі прикордонника ще не знайшли, його продовжують шукати. У ДПСУ не виключають, що він міг і незаконно перетнути кордон.

Демченко наголосив, що інформація про можливе порушення кордону надавалася і словацьким прикордонникам. Також про зникнення військовослужбовця повідомлено правоохоронні органи.

Водночас речник ДПСУ спростував інформацію, що нібито військовий втік через те, що дізнався про свою відправку у зону бойових дій. Його відправлення не планувалося.

Крім того, даний прикордонник проходить службу за контрактом і в 2023 році в складі підрозділів ДПСУ брав участь з відбиття російського вторгнення на територію України.

До слова, на Закарпатті в ромському таборі виник збройний конфлікт, під час якого поранено жінку, дитину та двох прикордонників.