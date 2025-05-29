Про це розповідає Суспільне Ужгород з посиланням на заяву речниці Поліції Закарпаття Ганни Дан, передає 24 Канал. У ромському таборі у Великому Березному на Закарпатті стався збройний конфлікт із прикордонниками.

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На Закарпатті у ромському таборі сталася стрілянина

За попередніми даними, інцидент виник під час перевірки – військові підозрювали, що ромів могли використовувати для переправлення людей через кордон або що ті самі намагалися незаконно його перетнути.

Під час сутички в бік прикордонних авто полетіло каміння, пошкоджено два службові автомобілі. Почалася стрілянина з використанням гумових куль. Унаслідок конфлікту поранено жінку (в живіт і руку) та постраждала дитина. До лікарні також доправили двох прикордонників.

Очевидці повідомляють, що в ході сутички побили начальника застави, начальника розвідки та його заступника. Після інциденту ромська громада намагалася заблокувати прикордонний підрозділ, але його вдалося деблокувати.

Подія сталася близько 17:00.

У пресслужбі поліції у коментарі для "Закарпаття 24" повідомили, що під час перевірочних заходів у таборі ромів одна з місцевих жительок почала жбурляти каміння в сторону працівників ДПСУ. Внаслідок цього один із прикордонників отримав поранення. Жінку затримали.

Двом прикордонникам діагностували тілесні ушкодження середньої тяжкості – обидва перебувають у лікарні.

Нападників затримано, їм інкримінують: насильство щодо правоохоронця та умисне пошкодження майна.

Після інциденту група осіб намагалася блокувати прикордонний підрозділ, але це вдалося зупинити після роз’яснювальної роботи.