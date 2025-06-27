Об инциденте на украинско-словацкой границе рассказал журналист Виталий Глагола. По его словам, фигурант – молодой пограничник, кинолог в отделе осмотра транспортных средств, передает 24 Канал.

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Как происходил побег

Глагола говорит, что после очередной смены пограничник вернулся на КПП, чтобы покормить служебную собаку. После этого покинул территорию пограничного подразделения и самовольно пересек границу в сторону Словакии, где попросил убежища. Бежал пограничник не через официальную полосу КПП, а слева от пограничного рубежа, вне основной зоны контроля.

Предварительно, он мог узнать о запланированном направлении в зону боевых действий, и именно это могло стать причиной побега,

– пишет журналист.

Что говорят в ГПСУ

В комментарии "РБК-Украина" представитель ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что на прошлой неделе действительно один из военнослужащих не прибыл в свое подразделение. В тот день он не находился на службе, но должен был выполнять другие задачи.

Пограничника еще не нашли, его продолжают искать. В ГПСУ не исключают, что он мог и незаконно пересечь границу.

Демченко отметил, что информация о возможном нарушении границы предоставлялась и словацким пограничникам. Также об исчезновении военнослужащего сообщено правоохранительные органы.

В то же время представитель ГПСУ опроверг информацию, что якобы военный сбежал из-за того, что узнал о своей отправке в зону боевых действий. Его отправка не планировалась.

Кроме того, данный пограничник проходит службу по контракту и в 2023 году в составе подразделений ГПСУ участвовал по отражению российского вторжения на территорию Украины.

К слову, на Закарпатье в ромском лагере возник вооруженный конфликт, во время которого ранена женщина, ребенка и двух пограничников.