Впрочем, этот "авиарейс" отменили пограничники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Как украинец пытался попасть в Молдову?
В ГПСУ рассказали, что это был "авиарейс в Молдову". А "пилота" задержали без документов.
Им оказался 48-летний житель Хмельницкой области. Параплан он приобрел в Интернете за 500 евро.
Для "взлета" выбрал поле недалеко от госграницы и планировал лететь без документов и любой навигации – "на глаз",
– рассказали пограничники.
Мужчина пытался сбежать из Украины на параплане / Фото ГПСУ
Они отметили, что это могло закончиться трагедией. "Полет" остановили еще до старта пограничники Могилев-Подольского отряда.
Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности.
