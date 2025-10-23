Як часто військовозобов'язані маскуються під туристів для перетину кордон

Держприкордонслужба повідомляє про регулярні спроби військовозобов'язаних незаконно перетнути кордон. Найбільше порушень фіксують у західних областях України під час туристичного сезону.

Тоді вони намагаються видавати себе за туристів. Детальніше про такі випадки в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів підполковник Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону – начальник пресслужби.

Якими способами намагаються перетнути кордон?

Держприкордонслужба України не рідко фіксує випадки, коли військовозобов'язані намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, чоловіки маскуються під туристів.

За словами Ігоря Заруднєва, статистику не можна оприлюднювати, але порушення відбуваються систематично.

Але можу сказати, що на західному кордоні – Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська області – такі порушення відбуваються щоденно. Особливо у період туристичного сезону,

– зазначив Заруднєв.

Для походів у гори поблизу кордону туристи повинні мати документи, зокрема, що посвідчують особу. Підполковник також додав, що військовозобов'язані чоловіки мають мати при собі військово-облікові документи.

Що загрожує за незаконний перетин кордону?