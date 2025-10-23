Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону – начальник пресслужби Ігор Заруднєв.
Які умови для проживання в горах в Україні?
За словами прикордонників, 5-кілометрова зона в горах вважається прикордонною смугою, яку під час воєнного стану посилено контролюють. Законодавство визначає, що на проживання в такій місцевості потрібно мати дозвіл.
Але дозвіл робиться один раз. Також якщо людина проживає у цій зоні, має реєстрацію проживання або у неї є нерухомість, наприклад дача, а вона прописана в іншому місці, то теж дадуть дозвіл один раз,
– зазначив Ігор Заруднєв.
Речник також відповів, чи можуть люди залишатися в горах на ніч під час походів, наприклад, у наметах. За його словами, це дозволено за межами прикордонної смуги. За наявності дозволу ночувати можна й за 5 кілометрів до кордону.
До слова, в горах у Закарпатській області комендантська година не діє, адже її не запровадили на території всього регіону. Тоді як у Чернівецькій чи Івано-Франківській області обмежння на пересування горами вночі діють.
Зауважимо! Будь-який громадянин може отримати письмовий дозвіл для перебування, в'їзду, проживання чи виконання робіт в межах прикордонної смуги. Його видає керівник органу охорони державного кордону, на ділянці якого людина планує перебувати.
Які ще обмеження діють в горах?
- Прикордонники мають право перевіряти низку документів у горах. У подорожувальників перевіряють документи, що посвідчують особу. Також чоловіки віком 18 – 60 років повинні додатково мати при собі військово-обліковий документ. Для перебування в прикордонній зоні потрібно мати дозвіл.
- Важливо, що такий дозвіл можуть не видати людям або підприємствам, які раніше порушували прикордонний режим або законодавство.
- За порушення правил перебування у прикордонній зоні на людей можуть накладати штрафи: від 850 до 1700 гривень для громадян і від 1700 до 2550 гривень для посадових осіб. Однак часто після виявленого порушення прикордонники лише проводять розмову без накладання санкцій, особливо якщо порушення випадкове або людина вперше порушує правила.