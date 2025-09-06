Могут ли вернуться в Украину мужчины до 22 лет, которые выехали незаконно: разъяснение
- Мужчин 18 – 22 лет, которые незаконно пересекли границу и возвращаются в Украину, привлекут к ответственности.
- Адвокаты называют такие возможные последствия – штраф от 3 400 до 8 500 гривен или административный арест на 15 суток.
Если украинцы 18 –22 лет незаконно пересекли границу, из-за чего они не имеют соответствующей отметки в загранпаспорте, по возвращении в Украину их привлекут к ответственности.
Соответствующую информацию сообщили адвокаты Екатерина Анищенко и Андрей Новак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УП.Жизнь".
Смотрите также Кто и почему может потерять отсрочку от мобилизации: полный перечень
Какие последствия в таком случае возможны?
Отмечается, что на пунктах пересечения границы представители ГПСУ составляют административные протоколы о наложении штрафов. Согласно обнародованным данным, штраф от 3 400 до 8 500 гривен предусмотрен за пересечение границы:
- вне пунктов пропуска;
- без соответствующих документов;
- с использованием поддельных документов или таких, содержащих ложные сведения;
- без разрешения соответствующих органов власти.
Альтернативным методом наказания может быть административный арест на 15 суток. Уголовной ответственности за нарушение законодательства в этом случае нет,
– говорится в сообщении.
Впрочем, заметим, ранее адвокат Марина Бекало объясняла, что есть важный нюанс, если речь идет о тех, кто выехал (или пытался выехать) с поддельными документами или такими, содержащими недостоверные сведения.
По ее словам, в случае выявления указанного правонарушения и открытия уголовного производства, выезд за границу будет ограничен, по общим правилам порядка выезда и въезда в Украину граждан Украины.
Подробнее о новом законе
Напомним, в конце августа правительство обновило правила пересечения государственной границы. Согласно им, все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.
Известно, что для выезда за границу лицам соответствующего возраста нужен военно-учетный документ в бумажной или электронной форме и предъявить по требованию ГПСУ на пункте пропуска, и загранпаспорт.
Заметим, разрешение не распространяется на мужчин, занимающих определенные должности госслужбы в государственных органах или в органах местного самоуправления. Они могут выезжать только в служебную командировку.