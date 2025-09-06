Якщо українці 18 – 22 років незаконно перетнули кордон, через що вони не мають відповідної відмітки у закордонному паспорті, після повернення в Україну їх притягнуть до відповідальності.

Відповідну інформацію повідомили адвокати Катерина Аніщенко та Андрій Новак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УП.Життя".

Які наслідки у такому разі можливі?

Зазначається, що на пунктах перетину кордону представники ДПСУ складають адміністративні протоколи про накладання штрафів. Згідно з оприлюдненими даними, штраф від 3 400 до 8 500 гривень передбачений за перетин кордону:

поза пунктами пропуску;

без відповідних документів;

з використанням підроблених документів або таких, що містять неправдиві відомості;

без дозволу відповідних органів влади.

Альтернативним методом покарання може бути адміністративний арешт на 15 діб. Кримінальної відповідальності за порушення законодавства у цьому випадку немає,

– ідеться у повідомленні.

Утім, зауважимо, раніше адвокатка Марина Бекало пояснювала, що є важливий нюанс, якщо мова йде про тих, хто виїхав (або намагався виїхати) з підробленими документами чи такими, що містять недостовірні відомості.

За її словами, у разі виявлення вказаного правопорушення та відкриття кримінального провадження, виїзд за кордон буде обмежений, за загальними правилами порядку виїзду і в’їзду в Україну громадян України.

