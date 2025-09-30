Владимир Зеленский высказался о критической ситуации на Запорожской атомной станции. Там уже неделю авария.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что происходит на ЗАЭС сейчас?

По словам президента, ситуация критическая. Авария продолжается седьмой день, чего раньше не было.

Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это представляет угрозу для всех.

"Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия", – акцентировал гарант.

Лидер Украины призвал мир не молчать.

Зеленский провел совещание с военными и с Минэнерго. И поручил Министерству энергетики Украины и Министерству иностранных дел максимально привлечь внимание мира к ситуации на ЗАЭС.