Володимир Зеленський висловився про критичну ситуацію на Запорізькій атомній станції. Там уже тиждень аварія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відбувається на ЗАЕС зараз?

За словами президента, ситуація критична. Аварія триває сьомий день, чого раніше не було.

Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що це становить загрозу для всіх.

"Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія", – акцентував гарант.

Лідер України закликав світ не мовчати.

Зеленський провів нараду з військовими та з Міненерго. І доручив Міністерству енергетики України та Міністерству закордонних справ максимально привернути увагу світу до ситуації на ЗАЕС.



Що робити, якщо на ЗАЕС станеться аварія / Інфографіка UA War Infographics

Який рівень радіації в Україні зараз?

В Україні є декілька пунктів, де вимірюють радіаційний фон. На Півдні їх нема, проте є в інших регіонах.



Який рівень радіації в Україні / Скриншот з Головного центру спеціального контролю

Допустиме значення рівня радіаційного фону, відповідно до норм радіаційної безпеки, – 30 мікрорентгенів на годину. Тобто зараз ніщо не свідчить про підвищений рівень радіації.

